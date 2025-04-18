Попова: зона Крыма и Севастополя пригодна для предстоящего курортного сезона

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Прибрежные зоны в Республике Крым и Севастополе безопасны для открытия летнего курортного отдыха, незначительные выбросы мазута не влияют на состояние пляжей в этих регионах. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на брифинге по подготовке к туристическому сезону.

"На территории Крыма и Севастополя небольшие выбросы, которые выявлялись, достаточно оперативно локализуются и не влияют на общее состояние побережья, что позволяет сделать вывод, что эта территория пригодна для организации летнего курортного сезона. И на указанной территории мы будем осуществлять усиленный мониторинг дополнительными пробами, чтобы не допустить любое осложнение ситуации. Но к настоящему времени более чем 600 тыс. проб, проведенных в самом Севастополе, не показали никакого повышения гигиенических нормативов", - сообщила руководитель надзорного ведомства.

Вместе с тем, по ее словам, прибрежные зоны Анапы и Темрюкского района не соответствуют требованиям для организации летнего курортного отдыха.

Попова также уточнила, что прибрежная территория Краснодарского края, от Новороссийска и далее на восток, не загрязнена мазутом. Распространение загрязнения по этой части побережья не предполагается, отметила она.