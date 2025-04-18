Трамп сообщил, что его визит в Великобританию намечен на сентябрь

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его визит в Великобританию запланирован на сентябрь.

"Я был приглашен королем Карлом III и страной. И они намереваются организовать второй визит", - сказал американский лидер при общении с журналистами в Белом доме.

Он отметил, что испытывает "большое уважение к королевской семье" и что для него "это очень большая честь". "Я думаю, что они назначили дату визита на сентябрь", - уточнил Трамп.

В феврале премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече с президентом США в Белом доме передал ему личное письмо от короля Карла III, который пригласил Трампа совершить второй госвизит в Соединенное Королевство. Глава вашингтонской администрации в ответ заявил, что принимает это приглашение.

Свой первый государственный визит в Великобританию Трамп совершил в 2019 году во время предыдущего президентского срока. Тогда в рамках трехдневной поездки он был принят королевой Елизаветой II. В современной истории Великобритания ни разу не организовывала второй госвизит для какого-либо зарубежного политического деятеля.