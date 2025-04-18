Российская делегация направляется в Израиль за Благодатным огнем

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела в Израиль за Благодатным огнем. Перед вылетом в аэропорту Внуково-3 состоялся молебен, который возглавил наместник Донского монастыря, викарий патриарха Московского и всея Руси митрополит Каширский Феогност (Гузиков).

Схождение Благодатного огня неизменно происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Ранее в фонде информировали о том, что Благодатный огонь доставят в города приграничных областей РФ - Белгород, Брянск, Курск - и в десятки других. В Москву его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов.

Традиционно Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе.