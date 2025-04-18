Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост

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Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 18 апреля отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня к рублю в начале торгов впервые с июня прошлого года опускался ниже 11 рублей, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Московской биржи демонстрировал рост на 0,53%, до 2 880,63 пункта, индекс РТС также поднимался на 0,53%, до 1 106,39 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи снижался на 2,5 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,036 рубля. К 10:05 мск стоимость юаня на Мосбирже опустилась ниже 11 рублей впервые с 19 июня 2024 года, до 10,989 рубля (-7,25 копейки).

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и торговался на уровне 2 879,64 пункта (+0,5%), индекс РТС составлял 1 106,01 пункта (+0,5%). Вместе с тем курс юаня замедлил снижение до 11,0215 рубля (-4 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.