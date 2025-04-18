Карни: Канада не будет реагировать на тарифы США по принципу "доллар за доллар"

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Власти Канады приняли решение уйти от изначальной идеи реагирования на тарифную политику США по принципу "доллар за доллар", признав существенное превосходство американской экономики. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр и лидер правящей Либеральной партии Канады Марк Карни.

"На самом деле мы уже отошли от принципа "доллар за доллар" относительно реагирования на тарифы со стороны США. Следует признать, что экономика США более чем в 10 раз больше экономики Канады", - сказал он в ходе дебатов, трансляцию которых вели национальные телеканалы. Они организованы в преддверии досрочных выборов в парламент.

Карни заявил, что власти избрали прагматичный подход, который призван максимально нанести урон американской экономике, при этом минимально затронув канадскую экономику. В качестве примера он привел ситуацию с тарифами на импорт автомобилей, когда Оттава отменила ввозные пошлины на ряд авто и поставки запчастей из США, чтобы не навредить бизнесу Канады. До того как стать премьером, Карни анонсировал применение встречных пошлин на американские товары по принципу "доллар за доллар".

2 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что его страна установит минимальную ставку таможенных пошлин на импортные товары в размере 10%. Для некоторых государств он определил индивидуальные тарифы. Вместе с тем американская администрация установила с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили, в том числе из Канады. 3 апреля Оттава ввела ответные пошлины в размере 25% на все импортируемые из США автомобили, но позднее временно отменила часть рестрикций.

14 марта Карни принял присягу и стал премьером после того, как Джастин Трюдо ушел в отставку с поста главы правительства и лидера правящей Либеральной партии Канады. через неделю премьер объявил, что 28 апреля в стране состоятся досрочные парламентские выборы. Лидер победившей партии станет новым премьер-министром Канады.