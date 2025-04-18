На майские праздники жителей России ожидают восемь выходных дней

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Жители России на майские праздники в общей сложности будут отдыхать восемь дней, а 30 апреля их ждет сокращенный рабочий день. Об этом со ссылкой на эксперта РАНХиГС Татьяну Подольскую сообщает ТАСС.

"Выходными на майские праздники будут дни с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. В связи с тем, что 1 мая праздничный день, 30 апреля рабочее время будет сокращено на 1 час", - указала она.

В мае 31 календарный день, из них 18 рабочих и 13 выходных по случаю праздников. Подольская обратила внимание, что в связи с большим количеством выходных дней при окладной системе оплаты труда оформлять отпуск в мае невыгодно. "Чем меньше в месяце рабочих дней, тем выше заработок за каждый отработанный день. Самые выгодные месяцы в 2025 году для ухода в отпуск - июль и октябрь, в которых по 23 рабочих дня", - добавила она.

Кроме того, следующая сокращенная неделя ожидается в июне в связи с празднованием Дня России - 12 и 13 июня будут выходными днями.