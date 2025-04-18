Мелони при общении с Трампом запустила лозунг "Сделаем Запад снова великим"

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на встрече с президентом США Дональдом Трампом в четверг провозгласила новый лозунг - "Сделаем Запад снова великим", призвав идти к этому сообща.

"Для меня Запад - это не просто географическое пространство, это цивилизация, и я хочу укрепить эту цивилизацию. И хотя возникают проблемы между двумя сторонами Атлантики, пришло время сесть и вместе найти решения. Моя цель - вернуть Западу величие, и, полагаю, что вместе мы сможем это сделать", - заявила политик в Белом доме, разместив этот эпизод в соцсети Х. Американский лидер согласился с этим: "Мы можем".

"Сделаем Америку снова великой" - главный лозунг Трампа. Мелони также отметила, что президент США принял приглашение посетить Рим, уточнив, что к этому визиту может быть приурочен саммит с ЕС.

Ожидается, что уже 18 апреля в итальянской столице вице-президент США Джей Ди Вэнс проведет переговоры с Мелони, а также с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.