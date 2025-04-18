Курс доллара на межбанковском рынке впервые с 18 марта опускался ниже 81 рубля

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Курс доллара на российском межбанковском рынке в пятницу опускался ниже 81 рубля впервые с 18 марта текущего года. Об этом свидетельствуют данные площадки "Финам".

По состоянию на 10:40 мск, курс американской валюты снизился на 1,4% - до 80,875 рубля. К 10:55 мск доллар замедлил снижение и торговался на уровне 81,08 рубля (-1,15%).

Вместе с тем курс евро на российском межбанковском рынке терял 1,16% и находился на отметке в 92,223 рубля, свидетельствуют данные площадки.