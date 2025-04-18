ФОМ: о доверии Путину заявили 79% россиян

© Михаил Климентьев/ ТАСС

Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 79% (минус 1 п.п. за неделю), по мнению 80% опрошенных россиян (минус 1 п.п.), глава государства хорошо выполняет свою работу. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 11 по 13 апреля среди 1,5 тыс. жителей страны.

Как отмечается, положительную оценку работы правительства дали 54% респондентов (минус 2 п.п.). О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 58% сограждан (минус 2 п.п.).

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 44%, КПРФ - 8%, ЛДПР - 9%, "Справедливой России - За правду" - 3%, "Новых людей" - 3%.