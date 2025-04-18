РПЦ: погоня за дорогими куличами не должна заменять основной смысл Пасхи

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Погоня за куличами с разнообразными начинками не должна подменять духовный смысл Пасхи. На это обратил внимание заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в беседе с ТАСС.

"Рецепт кулича это не догматическая норма, и церковь предоставляет людям большую свободу в том, чтобы готовить куличи по тем рецептам, по которым им нравится. Другое дело, что приготовление кулича и его покупка не должны заменять основной смысл праздника Пасхи, то есть воспоминания крестных страданий и Воскресения Христова. Если у нас Пасха редуцируется до погони за куличами с разными начинками, то об этом можно только сожалеть", - сказал представитель РПЦ.

По его словам, покупка куличей по чрезмерно высоким ценам подрывает смысл праздника Пасхи. "Покупка и продажа куличей по чрезмерным ценам, я думаю, не заслуживает какой-либо поддержки, поскольку праздник Пасхи - это тот день, когда более обеспеченные люди призваны заботиться о менее обеспеченных, творить дела милосердия, а не кичиться своей возможностью покупать куличи за бешеные деньги", - подчеркнул Кишидзе.

Пасха или Воскресение Христово - главный праздник христианской церкви, посвященный воскрешению Иисуса Христа. Наиболее известными пищевыми традициями праздника Пасхи являются крашеные яйца, творожные пасхи и куличи. В этом году Пасха наступает 20 апреля.