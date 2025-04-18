Зеленский продлил на Украине военное положение и мобилизацию

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Владимир Зеленский продлил на Украине действие военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней начиная с 9 мая. Согласно информации на сайте Верховной рады, он подписал законы 18 апреля.

В среду Верховная рада в 15-й раз проголосовала за продление указанных режимов.

Зеленский, полномочия которого на высшей государственной должности официально истекли 20 мая 2024 года, внес соответствующие законопроекты в украинский парламент 15 апреля. Из-за военного положения на Украине не проводятся парламентские и президентские выборы.