В Канске задержан отец троих убитых матерью детей

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Отец троих убитых матерью детей в Канске Красноярского края задержан по делу об истязании четвертого ребенка. Об этом со ссылкой на ГСУ СК РФ по краю и Хакасии сообщает ТАСС.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Канска. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о ребенке, который на момент убийства матерью троих детей находился в школе.

Согласно материалам следствия, в период с 2018 по 2025 годы отец систематически избивал ребенка. Так, в возрасте трех лет мужчина сломал ему нос. В прошлом году мальчик посещал школу с ссадинами и гематомами. Факты избиений подтверждаются и свидетелями.

В настоящее время мальчик временно помещен в соцучреждение в Канске. Ребенку оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.