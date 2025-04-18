Песков констатировал завершение месяца моратория на удары по энергообъектам

© Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Длившийся месяц мораторий на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры истек, но новых указаний президент России Владимир Путин не давал. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, означает ли истечение моратория то, что стороны могут возобновить удары по энергообъектам друг друга.

"Месяц на самом деле истек, но к настоящему моменту никаких иных указаний верховного главнокомандующего, президента Путина, не было", - сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.

18 марта президент США Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на 30 дней от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Президент РФ положительно отреагировал на эту инициативу и дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение воздержаться от атак в отношении энергообъектов.

Вместе с тем украинские удары по российским объектам энергетики с 18 марта по 16 апреля пришлись на 15 регионов. Удары наносились при помощи беспилотников и FPV-дронов, а также с использованием различной артиллерии, включая реактивные системы залпового огня HIMARS.