Лавров заявил о готовности РФ способствовать договоренностям США и Ирана

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Москва готова оказывать содействие для достижения возможных договоренностей между США и Ираном по ядерной сделке при условии, что такие договоренности будут учитывать законные интересы исламской республики. На это обратил внимание глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Арагчи.

"Мы готовы помогать, посредничать, играть любую роль, которая с точки зрения Ирана будет полезна и которая будет приемлема для США", - сказал он.

Лавров отметил, что Москва руководствуется тем, что единственным вариантом "является договоренность исключительно по ядерным делам". "Иран готов искать договоренность в рамках договора о нераспространении ядерного оружия. Это принципиальный момент, который обязаны учитывать те, кто пытаются нагрузить переговоры не имеющими отношения к ядерным делам вопросами, тем самым создают очень рискованную ситуацию", - указал он.

В минувшую субботу в Маскате между представителями США и Ирана при оманском посредничестве состоялись непрямые переговоры по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Тегерана. Иранскую делегацию возглавлял Арагчи, американскую - спецпосланник президента Стивен Уиткофф. Как заявили в МИД Ирана, встреча прошла конструктивно и в спокойной атмосфере, стороны условились продолжить консультации.

В четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс сообщила, что следующий раунд переговоров пройдет 19 апреля в Риме.