Суточные потери ВСУ в Курской области составили более 225 военных

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Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области составили более 225 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За сутки потери ВСУ составили свыше 225 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, боевая бронемашина, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и четыре миномета", - указали в российском оборонном ведомстве.