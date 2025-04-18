МИД Японии обвинил Россию в усилении военного присутствия на Курилах

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Япония обвинила Россию в усилении военного присутствия в районе южной части Курил, а также по дипломатическим каналам выразила протест Москве из-за российских учений, которые, по утверждению Токио, проходят вблизи Курильских островов. Эта тему затронул в ходе регулярной пресс-конференции министр иностранных дел Японии Такэси Иваи.

По его словам, японская сторона получила уведомление от России о том, что в период с 17 по 22 апреля в районе островов Кунашир, Шикотан и Хабомаи будут проводиться стрельбы. Япония настаивает, что ее суверенитет распространяется на эти территории.

"По дипломатическим каналам был выражен протест. Укрепление военного присутствия России, включая подобные маневры, противоречит позиции нашей страны по четырем северным островам (южная часть Курил) и является неприемлемым", - подчеркнул Иваи.

Россия и Япония с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Главным препятствием на пути к этому остаются разногласия относительно прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. МИД РФ не раз обращал внимание, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий надлежащее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Москва отказалась от переговоров с Токио по вопросу мирного договора из-за применения японскими властями санкций против России в связи с ситуацией на Украине.