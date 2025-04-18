Додик планирует посетить Москву 9 мая независимо от реакции Каллас

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Президент Республики Сербской (энтитета Боснии и Герцеговины) Милорад Додик намерен принять участие в праздновании 80-летия Победы в Москве вне зависимости от реакции на это главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Я вновь намерен посетить Москву 9 мая независимо от того, что скажет Кая Каллас", - отметил он в интервью газете "Глас Српске".

Накануне Додик заявил, что он не боится санкций со стороны Евросоюза из-за визита в Россию на 9 Мая. Он также назвал "большой честью" приглашение от президента РФ Владимира Путина на празднование 80-летия Победы.

Некоторое время назад Каллас объявила, что Брюссель требует от стран - кандидатов на вступление в сообщество отказаться от поездок в Москву на 9 Мая. Вместе с тем она призвала как можно больше европейских лидеров посетить в этот день в Киев.

Босния и Герцеговина получила статус кандидата на членство в Европейском союзе в конце 2022 года.