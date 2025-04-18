Собянин: количество трансплантаций органов в больницах Москвы увеличилось на 73%

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Число операций по трансплантация органов в больницах Москвы выросло на 73% за пять лет. Соответствующее сообщение разместил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"За пять лет количество операций по трансплантации органов в столичных больницах увеличилось на 73%: с 427 случаев до 739 в год. Ключевым элементом городской службы трансплантологии стал недавно созданный Московский координационный центр органного донорства", - следует из публикации.

Собянин отметил прогресс московской медицины и успех работы центров трансплантации органов. За последние пять лет в стационары столицы было введено множество инновационных методик: новый способ пересадки поджелудочной железы в НИИ имени Склифосовского, который увеличил количество случаев одновременной пересадки поджелудочной железы и почки, операция по трансплантации почек с применением технологии машинной перфузии в Боткинской больнице и трансплантация почек пациентам с онкологическим заболеванием этого органа в МКНЦ. им. Логинова, ранее считавшаяся невозможной.

Мэр уточнил, что ожидание трансплантации в больницах Москвы в среднем занимает 5 месяцев и редко составляет более 12 месяцев.