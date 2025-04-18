Захарова отреагировала на санкции Украины в отношении Куклачева

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала санкции, примененные Владимиром Зеленским в отношении народного артиста России клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева.

"Кровавый клоун ввел санкции против доброго и всеми любимого клоуна, щедро дарящего детям радость", - указала она в Telegram-канале.

Зеленский своим указом ввел 18 апреля в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о персональных санкциях в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта.

Так, санкции сроком на 10 лет распространяются на Юрия Куклачева, Ярослава Дронова (Shaman), Ирины Апексимовой, Николая Цискаридзе, Александра Розенбаума, Егора Кончаловского, Гарика Сукачева, а также представителей спорта.

Рестрикции традиционно предполагают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, разрыв торговых соглашений, а также лишение всех украинских государственных наград.