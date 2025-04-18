Российские ВС за неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР

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Российские войска за минувшую неделю освободили четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР), в том числе Валентиновку за прошедшие сутки. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В результате активных действий подразделений Южной группировки войск освобождены населенные пункты Калиново и Валентиновка ДНР. В ходе решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Елизаветовка и Преображенка ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.