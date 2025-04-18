Страны БРИКС поддержали предложение России о создании зерновой биржи

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Страны - члены БРИКС поддержали российскую инициативу создания зерновой биржи объединения, а также единой платформы для торговли сельскохозяйственной продукцией и сырьем. Об этом сказано в декларации, принятой по итогам встречи министров сельского хозяйства стран группы в Бразилиа.

"Мы признаем важность дальнейшей проработки инициативы по созданию платформы для торговли зерном в рамках зерновой биржи БРИКС, а также ее последующего распространения на другие сельскохозяйственные продукты и сырьевые товары", - следует из текста документа.

С предложением создать зерновую биржу БРИКС выступил президент России Владимир Путин в ходе саммита сообщества в Казани в 2024 году.

Члены объединения также выступили за разработку единых систем электронной сертификации продовольствия. Вместе с тем стороны условились "утвердить план действий БРИКС по сотрудничеству в области сельского хозяйства на 2025-2028 годы". Предполагается, что итоговый вариант будет представлен на саммите лидеров стран, который прийдет в Рио-де-Жанейро с 6 по 7 июля.