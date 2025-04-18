В ФРГ отметили, что Украина не отвечает ни одному критерию для членства в ЕС

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Украина не соответствует ни одному критерию для членства в Евросоюзе, он превратился в политический клуб. Такое мнение выразил депутат Бундестага, внешнеполитический эксперт фракции "Альтернативы для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.

"Мы видим, как Евросоюз вмешивается в дела Грузии, Молдовы, тянет к себе Украину - хотя последняя не соответствует ни одному критерию для вступления. ЕС стал политическим клубом, продвигающим леволиберальную идеологию", - сказал он немецкому изданию Deutschland Kurier.

Котре отметил, что даже санкции и пошлины применяются с прицелом на внутреннюю политику США, чтобы повлиять на симпатии демократов. "Это уже не экономика, это борьба за идеологическое влияние, и это против интересов граждан и некоторых стран", - указал он.