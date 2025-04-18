Bloomberg: США намерены достичь перемирия на Украине в течение нескольких недель

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Представители США на встрече в Париже заявили, что хотели бы добиться полного прекращения огня на Украине в течение нескольких недель. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечается, в Вашингтоне рассчитывают в ближайшее время на значительный прогресс по прекращению конфликта. Вместе с тем, по данным источников, участники встречи договорились работать над достижением этой цели.

В четверг в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Как сообщили в Елисейском дворце, эти "конструктивные переговоры" помогли "сблизить позиции" по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

В рамках визита Рубио и Уиткофф также провели переговоры с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро, советником премьера Великобритании по национальной безопасности Джонатаном Пауэллом, внешнеполитическим советником канцлера Германии Йенсом Плётнером и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

Следующая встреча представителей пяти стран состоится на следующей неделе в Лондоне, передает Agence France-Presse.