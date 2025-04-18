Алексей Павловский освобожден от обязанностей посла России в Австралии

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Президент России Владимир Путин своим указом освободил Алексея Павловского от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Австралии. Соответсвующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Освободить Павловского Алексея Викторовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Австралии и по совместительству в Республике Вануату, Республике Науру, Тувалу и Республике Островов Фиджи", - следует из текста указа.

Павловский возглавлял дипмиссию РФ в Австралии с 2019 года.