Потери ВСУ на курском направлении превысили 75 тыс. военных

© Pierre Crom/ Getty Images/ТАСС

Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении составили более 75 тыс. военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял свыше 75 005 военнослужащих, 410 танков, 334 боевые машины пехоты, 307 бронетранспортеров, 2 278 боевых бронемашин, 2 740 автомобилей, 619 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 28 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 125 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники", - указали в российском оборонном ведомстве.