Войну придется отложить

Юрий Веселов, военный обозреватель

Встреча руководителей США и Израиля состоялась в Вашингтоне 8 апреля, а основной тематикой разговора были перспективы урегулирования проблем с палестинским сектором Газа и Ираном.

На пресс-конференции для местных и иностранных журналистов, устроенной в Овальном кабинете Белого дома, президент Дональд Трамп посетовал на отказ палестинцев и арабских стран принять американские предложения по «расселению жителей Газы» по странам мира. «Наличие такой силы, как Соединенные Штаты, контролирующей и владеющей сектором Газа, было бы хорошим вариантом», - заключил Трамп.

В свою очередь, Биньямин Нетаньяху обеими руками поддерживал американскую инициативу, нацеленную на проведение фактического геноцида палестинцев в этом анклаве, открыто заявив, что «Израиль стремится предоставить возможность жителям Газы сделать свободный выбор и отправиться, куда они хотят». И нет сомнения в том, что в конечном итоге эта земля со временем будет объявлена аннексированной еврейским государством по образу и подобию оккупированных сирийских Голанских высот при мощной поддержке данного акта в ООН со стороны США и их союзников.

Что касается Ирана, то на руководство этого государства «навешали всех собак»: именно Тегерану вменяют в вину активную военную и финансовую поддержку палестинского Движения исламского сопротивления (ХАМАС), прокси-формирований враждебных Израилю организаций «Хезбалла» Ливана, шиитских милицейских отрядов Исламского сопротивления Ирака, группировки «Ансар Алла» (хуситы) Северного Йемена. Тель-Авив считает и хочет убедить Вашингтон в том, что Иран «находится в одном шаге» от создания собственной ядерной бомбы, и, что необходимо срочно принять все меры силового воздействия на него для вынужденного прекращения реализации иранской ядерной программы. То есть, нанесения сокрушительных ударов по энергетическим объектам персов.

Дональд Трамп придерживается иного мнения, несмотря на то, что именно по его личной инициативе под воздействием Израиля и еврейского лобби в американском конгрессе, в 2019 году США в одностороннем порядке вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме, на этот раз категорически отказался от обсуждения возможного военного участия в поддержку Израиля.

Американский президент прямо заявил, что США и МАГАТЭ не располагают достоверными сведениями о разработке в Иране ядерного оружия, предпочитая в настоящее время использовать дипломатические средства для решения проблемы. На это Нетаньяху ответил: «Мы оба едины в стремлении, чтобы Иран не получил ядерное оружие. Если это можно будет сделать дипломатически в полном объеме, как это было сделано в Ливии, думаю это было хорошо».

Чем это закончилось в Ливии, хорошо известно. Ту же участь Ирану готовит Израиль в расчете со временем все же склонить США к проведению совместной военной операции против персов. По сообщению израильской газеты «The Jerusalem Post», определенные круги еврейского государства рассматривают возможность проведения знаковой провокации против Ирана, которая могла бы вынудить его к проведению ответных мер против Израиля. В качестве одного из вариантов предлагается физическое устранение одного из высокопоставленных военачальников иранского Корпуса Стражей исламской революции (КСИР), к примеру, командующего ракетными войсками.

Судя по развитию событий после американо-израильской встречи в Вашингтоне, Дональд Трамп не заинтересован в обострении с Ираном и, напротив, хочет выглядеть «миротворцем» в решении застарелых ближневосточных проблем. 12 апреля при посредничестве Султаната Оман в Маскате прошли непрямые американо-иранские переговоры, на которых стороны обменялись мнениями о путях урегулирования. Очередная встреча намечена на 19 апреля, результатом которой может стать позитивный сдвиг в ослаблении напряженности вокруг иранской программы развития ядерной энергетики.

Тегеран скептически относится к демонстративному проявлению интереса США по возобновлению действия СВПД, настаивая на первоочередной отмене американских санкций. При этом персы, по их собственным заявлениям, все свои шаги по ядерной проблеме сверяют с Россией. И это на самом деле так. 17 апреля прибывшая в Москву для переговоров иранская делегация передала личное послание верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи президенту России Владимиру Путину. Не исключено, что в нем содержались важные предложения Тегерана по дальнейшему ведению переговоров с Вашингтоном и привлечению к участию в них русских специалистов.

По каким путям будут развиваться события на Ближнем Востоке, покажет время. Пока же создается мнение, что Трамп заинтересован в активизации, в первую очередь, дипломатических усилий для погашения остроты скопившихся региональных проблем.

Вместе с тем, учитывая непредсказуемую вулканическую сущность дипломатической деятельности нынешней американской администрации, от США можно ожидать и других шагов, которые могут привести к критическому обострению международной обстановки.