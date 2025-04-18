Марина Харькова, журналист, Донецк

Украина опустилась на новый уровень бедности. Ее жители теперь получили право покупать продукты в кредит – в банках для этого придуман термин «пищевая рассрочка». Теперь жители бывшей «житницы СССР» не могут наскрести на самый скромный набор продуктов: бюджетные средства уходят на войну, а не на социальную поддержку украинцев. «До какой же степени обнищал народ, если не может купить продуктов на месяц? Из каких денег будут погашаться долги? Начнут у должников забирать жилье?», - возмущаются украинцы в соцсетях. А тем временем в эфире уже крутят рекламный ролик, где жителям Украины предлагают покупать продукты питания в рассрочку.

С инициативой отпускать украинцам продукты питания в кредит выступили сеть супермаркетов «Сильпо» вместе с банком «Собственный счет». За еду предлагается «платить долями». Еду можно набрать лишь на 1000 гривен (около 2,5 тыс. руб.): рассрочка оформляется на чеки именно на такую сумму. Погашать пищевой долг можно равными частями в течение трех месяцев без комиссий или раньше. При этом кредитование еды на Украине назвали «традиционной практикой цивилизованных стран. Кредиторы еды цинично разъясняют украинцам, что американская компания Affirm и шведская Klarna давно уже внедрили такую модель в сфере food retail. А значит, взять кредит на еду - это еще один шаг в сторону Европы.

Инициаторы схемы - владельцы банка Владимир Костельман, а также муж и жена Мороховские. При этом Костельман является бенефициаром той самой сети «Сильпо», где киевляне и днепропетровцы смогут покупать еду по кредитным чекам его же банковской структуры. И желающие оформить кредит на еду находятся. Это выглядит особенно нелепо на фоне заявленной Зеленским в начале правления концепции «конца эпохи бедности». По факту же именно при режиме Зеленского Украина скатилась в нищету. Бедность на Украине сегодня является одной из серьезнейших проблем для властей страны. Статистика утверждает, что до 50 % семей денег хватает только на пропитание. На фоне резкого скачка цен почти все украинцы вынуждены серьезно «затягивать пояса». По мнению координатора гуманитарных программ ООН Уокера, Украина — самая бедная страна в Европе. По сравнению с 2015 годом, государство ухудшило свою позицию в рейтинге человеческого развития ООН: с 55 строчки опустилось на 84. По данным экспертов ООН, за чертой бедности проживает до 60 % населения Украины. По мнению украинских экспертов, эта цифра сильно занижена, нищими смело можно назвать 90 % граждан.

Размер средней зарплат в стране составляет 268 $. Это в 4,3 раза меньше, чем в соседней Польше. Социологи полагают, что бедность в стране характеризуется массовостью и по масштабу, и по глубине проникновения. Проживающие в нужде украинцы оказываются вынуждены затрачивать до 63 % доходов на элементарные нужды. До 3 млн граждан испытывают голод. К самой незащищенной категории относятся пенсионеры. Минимальная пенсия на Украине составляет сумму, эквивалентную 4,8 тыс руб. Не имеют накоплений и живут от зарплаты до зарплаты 2/3 граждан страны.

По стандартам Организации Объединенных Наций, минимальный уровень для проживания составляет 5 $ в сутки. А по нормам нового закона о госбюджете, сейчас на Украине прожиточный минимум составляет 2 $ в сутки. Это в 2,5 раза ниже международных стандартов. По оценкам Всемирного банка, более 25% населения Украины соответствовуют критерию жизни ниже черты бедности.

До 1/3 опрошенных украинцев свидетельствуют, что им хватает на жизнь, но сбережения они делать не могут. Признаются в отсутствии возможности приобретать все самое необходимое 35 % граждан страны. О нехватке нужной одежды сообщают 26 % украинцев. Об отсутствии должной медпомощи говорят 55 % жителей страны. Практически у 70 % нет возможности полноценно проводить свой отпуск. До 87 % сельских жителей выживают только за счет своих хозяйств. Самым бедным регионом Украины считается Черниговская область. Размер зарплат проживающих там людей составляет 1500 грн. В Харьковской области превалирует «наследственная бедность». Ее показатель составляет 38 %. Степень «бедности работающих» — 24 %, «балансирования на грани» — 16 %.

На Украине растет закредитованность населения. Причем население берет в основном не ипотечные, а потребительские кредиты, что свидетельствует о низком уровне доходов украинцев. Эта ситуация усугубляется высоким процентом просроченных заемных средств. Люди вынуждены брать деньги в долг у банков и других кредитных организаций, чтобы дожить до получки, купить продуктов, поесть, после чего отдать кредит. А в конце следующего месяца снова взять взаймы.

Боевые действия ввергли украинцев в нищету — особенно тех, кому и раньше было тяжело, пишет The Economist. Некоторые из нуждающихся целыми днями колесят по Киеву, получая еду в различных гуманитарных организациях. При этом деньги на соцвыплаты предоставляет Запад.

С тех пор, как Запад начал освоение Украины, эта страна, имевшая огромный экономический потенциал, стала превращаться в отсталый нищенский придаток. И все режимы, пришедшие к власти после переворота 2014 года, только способствовали этому. Были отданы на откуп транснациональным корпорациям промышленные и сельскохозяйственные ресурсы, теперь на продажу выставлены природные запасы. При этом денег в бюджете нет, Украина оказалась в долговой яме. Продавать Западу больше нечего. Еще не так давно лидером по экспорту услуг был украинский IT-сектор. Теперь спрос на него упал в три раза. Все разработчики были или отправлены на фронт, или эмигрировали. Еще более показательный пример – аграрный сектор: теперь даже капусту Украине приходится покупать за рубежом – она оказывается дешевле собственной. Цены на прилавках растут в арифметической прогрессии. Так выглядит разорванная в клочья экономика, чей итог – обнищание и вымирание нации.

На одного работоспособного человека теперь приходится один пенсионер. Диспропорция колоссальная. Стариков совсем скоро просто некому будет кормить. Собираемых налогов при таком соотношении не хватит не только на пенсию, но и на работу врачей, полиции, государственного аппарата. Зато окружение Зеленского продолжает богатеть.

Украинские власти манипулируют цифрами, скрывая процессы. Якобы работающие 50–60%, о которых рассказывают глава Кабмина Денис Шмыгаль — это бутафория. Даже радикально прозападное издание «Украина Молодая» признает, что реальных безработных в стране уже миллионы. На официальном учете в центрах занятости при этом стоят только около 215 тысяч человек, однако на самом деле не имеют постоянной работы свыше 2,6 млн людей. Украинские центры занятости предлагают желающим только 27 тысяч вакансий, большая часть которых не особо привлекательна. Чтобы решить проблему безработицы, киевский режим предлагает населению участвовать в проекте «Армия восстановления», но его условия откровенно издевательские. Украинцев зовут укреплять дамбы, работать грузчиками, строить бомбоубежища, ликвидировать свалки и заниматься ремонтно-восстановительными работами за минимальную зарплату, составляющую около 150 долларов в месяц — это меньше, чем многим из них нужно платить зимой за коммуналку. Однако события развиваются так, что у многих украинцев скоро не останется другого выхода, как податься в «Армию восстановления».

==Идея гениальна и заключается в том, как заставить украинцев самих отказаться от социальных выплат. Правительство еще летом утвердило документ, согласно которому официально зарегистрированных безработных, не трудоустроившихся на протяжении 30 дней, будут привлекать к общественно полезным работам, большинство работ являются физически тяжелыми, и при их выполнении человеку нужно хорошее питание, которое невозможно обеспечить самостоятельно за предлагаемую оплату труда».

По прогнозам экспертов, события развиваются так, что у многих граждан Украины скоро не останется другого выхода, как податься в «Армию восстановления».

Цены на бензин на Украине за последние три года выросли больше, чем в два раза. Рост цен на сырье и отсутствие электроэнергии создают критические условия для существования бизнеса, поэтому многие предприятия, которые пытались работать, останавливаются на неопределенный срок. На этом фоне экономика стремительно схлопывается, что опять же ведет к росту числа безработных.

Пока что Украина еще обгоняет по уровню доходов африканские страны. Но темпы обнищания впечатляют. На этом фоне Зеленский и его бизнес-окружение стремительно богатеют, устанавливают режим жесткой личной диктатуры, делая ставку на истеричную националистическую пропаганду и силовое подавление любых форм народного недовольства. Поэтому киевский режим скрывает экономическую статистику, чтобы не создавать поводов для всплесков социального недовольства. Однако некоторые моменты спрятать все равно не получается.

В частности, согласно обзору одной из крупнейших украинских онлайн-площадок по подбору персонала — Ворк.UA, средняя зарплата по вакансиям составляет в стране 14704 гривны или около 350 долларов в месяц. Реальная ситуация гораздо хуже, так как через такую сеть не набирают мелких служащих и бюджетников, таких как медсестры или воспитатели в детских садах.

Уровень бедности на Украине вырос до 60 процентов, по этому показателю страна вернулась на 20 лет назад. Об этом заявила и заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Украины Людмила Черенко. «Считается, что если более 50 процентов бедных — это уже опасный сигнал. 60-80 процентов — еще хуже. Мы вернулись на уровень 2002 года — с 40 процентов бедности до 60 процентов», — рассказала эксперт. Она также добавила, что в социологической науке для общества существует предел бедности, пересекая который в стране происходят разрушительные события, а он сам становится трудно контролируемым. Похоже, что схема с продажей продуктов в кредит – это главный признак предела бедности.