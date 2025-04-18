Число жертв ударов США по нефтяному порту в Йемене достигло 74

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Не менее 74 человек погибли из-за ударов США, нанесенных вечером 17 апреля по нефтяному порту Рас-Иса в провинции Эль-Ходейда. Свыше 170 человек пострадали, информировало министерство здравоохранения в правительстве движения "Ансар Аллах".

"Предварительно, число погибших в результате атаки США на порт Рас-Иса достигло 74 человек, еще 171 человек получил ранения. Спасательные бригады скорой помощи и гражданской обороны продолжают поиск пропавших без вести и пострадавших", - указали в ведомстве.

В четверг Соединенные Штаты нанесли массированный удар по нефтяному порту Рас-Иса, расположенному на берегу Красного моря в подконтрольной хуситам провинции Эль-Ходейда. Центральное командование ВС США заявило об уничтожении порта, без которого повстанцы лишатся "незаконного дохода" от продажи нефтепродуктов и доступа к топливу. Правительство хуситов настаивает, что нефтяной терминал является гражданским объектом, обвиняя Вашингтон в совершении военного преступления.