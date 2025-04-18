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Востоковед Куртов: сотрудничество с талибами укрепит безопасность в Центральной Азии

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Верховный суд РФ удовлетворил административное исковое заявление генерального прокурора о приостановлении действия запрета на деятельность движения "Талибан" в России.

"Решением Верховного суда Российской Федерации приостановлено действие ранее установленного запрета на деятельность движения "Талибан", внесенного в единый федеральный список организаций, признанных террористическими", - огласил решение судья Олег Нефедов.

Заседание прошло в закрытом режиме. Это решение стало первым в рамках правовой нормы, вступившей в силу в декабре 2024 года, которая допускает временную приостановку запрета деятельности организаций из перечня террористических. Решение вступает в силу незамедлительно. "Решением Верховного суда Российской Федерации приостановлено действие ранее установленного запрета на деятельность движения "Талибан", внесенного в единый федеральный список организаций, признанных террористическими. Решение вступает в законную силу незамедлительно", - сказал судья.

В конце декабря 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает возможность временной приостановки запрета деятельности организации, включенной в единый список террористических. Эти нормы, как пояснял глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, позволят законно взаимодействовать с правящим в Афганистане движением "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ).

Согласно подписанному президентом закону, решение о приостановке запрета на деятельность признанной террористической организации принимает суд на основании заявления генпрокурора РФ или его заместителя. Это возможно при наличии информации, что структура уже прекратила террористическую деятельность, пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или других уголовных преступлений. Копия судебного решения о приостановке запрета деятельности в течение пяти дней со дня вступления в силу направляется в ФСБ для изменения списка террористических организаций.

Как отметили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, правовым основанием для обращения в суд послужили изменения, внесенные в декабре прошлого года в Кодекс административного судопроизводства РФ и федеральный закон "О противодействии терроризму".

"Они позволяют приостановить запрет террористической организации в случае прекращения деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений террористической направленности против интересов России. С учетом данных компетентных органов указанные обстоятельства нашли свое подтверждение в судебном заседании, суд пришел к выводу об обоснованности заявленного генпрокурором России иска. Решение обращено к немедленному исполнению", - сообщили в надзорном ведомстве.

Востоковед, эксперт по странам Центральной Азии Аждар Куртов отмечает, что решение по «Талибану» «дает возможность России налаживать отношения в нормальном русле с той властью в Афганистане, которая реально контролирует ситуацию в стране.  В противном случае всегда бы оставались недомолвки, взаимные подозрения, и вообще сужался бы горизонт возможного сотрудничества. «Талибан» - это та сила, с которой реально приходится считаться. Да, прошлое этой организации далеко не безупречное, особенно если брать 1990-е годы, когда «Талибан» завоевывал одну провинцию за другой и случались серьезные эксцессы,  нарушения правил ведения войны. Но с тех пор прошло несколько десятилетий, и любая организация обычно эволюционирует и не исключением стал и «Талибан». И захватив власть в стране, он пытается по-своему наладить взаимодействие с разными частями афганского общества и с разными странами, не только с соседями, но и государствами, расположенными далеко за пределами Афганистана. И, в конце концов, какая есть у этого альтернатива? Продолжение политики санитарного кордона вокруг Афганистана? Но это очевидно может законсервировать ситуацию на многие годы и не приведет к улучшению ситуации в Афганистане. Поэтому здравые силы решили пойти другим путем, и в истории есть масса примеров, когда отношения с прежними врагами, в конце концов, приводило к положительным результатам».  

По мнению эксперта, «что касается безопасности в Центральной Азии, то как раз решение Верховного Суда России поможет наладить сотрудничество между государствами Центральной Азии и другими заинтересованными силами и афганским правительством. Если не будет взаимной подозрительности, то не будет и оснований для какой-то конфронтации, а тем более попыток перенесения нестабильности из Афганистана во внешний мир, в том числе и в регион Центральной Азии.  А афганское правительство сейчас не проявляет интереса к экспорту нестабильности во внешний мир и в регион Центральной Азии, и у правительства талибов стоят совсем другие задачи. Это внутреннее обустройство страны, серьезно пострадавшей от десятилетий гражданской войны».           
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Источник: http://nac.gov.ru/terroristicheskie-i-ekstremistskie-organizacii-i-materialy.html данные на 12.10.2021
* Перечень общественных объединений и религиозных организаций в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности:
Национал-большевистская партия, ВЕК РА, Рада земли Кубанской, организация Асгардская Славянская Община, Славянская Община Капища Веды Перуна, Религиозная организация Мужская Духовная Семинария Староверов-Инглингов, Нурджулар, К Богодержавию, Таблиги Джамаат, Свидетели Иеговы, Русское национальное единство, Национал-социалистическое общество, Джамаат мувахидов, Объединенный Вилайат Кабарды, Балкарии и Карачая, Союз славян, Ат-Такфир Валь-Хиджра, Пит Буль, Национал-социалистическая рабочая партия России, Славянский союз, Формат-18, Благородный Орден Дьявола, Армия воли народа, Национальная Социалистическая Инициатива города Череповца, Духовно-Родовая Держава Русь, Русское национальное единство, Церквь Православных Староверов-Инглингов, Русский общенациональный союз, Движение против нелегальной иммиграции, Кровь и Честь, О свободе совести и о религиозных объединениях, Русское национальное единство, Северное Братство, Клуб Болельщиков Футбольного Клуба Динамо, Файзрахманисты, Мусульманская религиозная организация, Община Коренного Русского народа Щелковского района, Правый сектор, Украинская народная самооборона, Украинская повстанческая армия, Тризуб им. Степана Бандеры, Братство, Белый Крест, Misanthropic division, Религиозное объединение последователей инглиизма, Народная Социальная Инициатива, TulaSkins, Этнополитическое объединение Русские, Русское национальное объединение Атака, Мечеть Мирмамеда, Община Коренного Русского народа г. Астрахани, ВОЛЯ, Меджлис крымскотатарского народа, Рубеж Севера, ТОЙС, О противодействии экстремистской деятельности, РЕВТАТПОД, Артподготовка, Штольц, В честь иконы Божией Матери Державная, Сектор 16, Независимость, Фирма футбольных фанатов Поколение, Молодежная правозащитная группа МПГ, Курсом Правды и Единения, Каракольская инициативная группа, Автоград Крю, Союз Славянских Сил Руси, Алля-Аят, Благотворительный пансионат Ак Умут, Русская республика Русь, Арестантское уголовное единство, Башкорт, Нация и свобода, W.H.С., Фалунь Дафа, Иртыш Ultras, Русский Патриотический клуб-Новокузнецк/РПК, Сибирский державный союз, Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан, Штабы Навального
Источник: https://minjust.gov.ru/ru/documents/7822/ данные на 28.09.2021

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