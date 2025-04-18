Востоковед Куртов: сотрудничество с талибами укрепит безопасность в Центральной Азии

Верховный суд РФ удовлетворил административное исковое заявление генерального прокурора о приостановлении действия запрета на деятельность движения "Талибан" в России.

"Решением Верховного суда Российской Федерации приостановлено действие ранее установленного запрета на деятельность движения "Талибан", внесенного в единый федеральный список организаций, признанных террористическими", - огласил решение судья Олег Нефедов.

Заседание прошло в закрытом режиме. Это решение стало первым в рамках правовой нормы, вступившей в силу в декабре 2024 года, которая допускает временную приостановку запрета деятельности организаций из перечня террористических. Решение вступает в силу незамедлительно. "Решением Верховного суда Российской Федерации приостановлено действие ранее установленного запрета на деятельность движения "Талибан", внесенного в единый федеральный список организаций, признанных террористическими. Решение вступает в законную силу незамедлительно", - сказал судья.

В конце декабря 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает возможность временной приостановки запрета деятельности организации, включенной в единый список террористических. Эти нормы, как пояснял глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, позволят законно взаимодействовать с правящим в Афганистане движением "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ).

Согласно подписанному президентом закону, решение о приостановке запрета на деятельность признанной террористической организации принимает суд на основании заявления генпрокурора РФ или его заместителя. Это возможно при наличии информации, что структура уже прекратила террористическую деятельность, пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или других уголовных преступлений. Копия судебного решения о приостановке запрета деятельности в течение пяти дней со дня вступления в силу направляется в ФСБ для изменения списка террористических организаций.

Как отметили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, правовым основанием для обращения в суд послужили изменения, внесенные в декабре прошлого года в Кодекс административного судопроизводства РФ и федеральный закон "О противодействии терроризму".

"Они позволяют приостановить запрет террористической организации в случае прекращения деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений террористической направленности против интересов России. С учетом данных компетентных органов указанные обстоятельства нашли свое подтверждение в судебном заседании, суд пришел к выводу об обоснованности заявленного генпрокурором России иска. Решение обращено к немедленному исполнению", - сообщили в надзорном ведомстве.

Востоковед, эксперт по странам Центральной Азии Аждар Куртов отмечает, что решение по «Талибану» «дает возможность России налаживать отношения в нормальном русле с той властью в Афганистане, которая реально контролирует ситуацию в стране. В противном случае всегда бы оставались недомолвки, взаимные подозрения, и вообще сужался бы горизонт возможного сотрудничества. «Талибан» - это та сила, с которой реально приходится считаться. Да, прошлое этой организации далеко не безупречное, особенно если брать 1990-е годы, когда «Талибан» завоевывал одну провинцию за другой и случались серьезные эксцессы, нарушения правил ведения войны. Но с тех пор прошло несколько десятилетий, и любая организация обычно эволюционирует и не исключением стал и «Талибан». И захватив власть в стране, он пытается по-своему наладить взаимодействие с разными частями афганского общества и с разными странами, не только с соседями, но и государствами, расположенными далеко за пределами Афганистана. И, в конце концов, какая есть у этого альтернатива? Продолжение политики санитарного кордона вокруг Афганистана? Но это очевидно может законсервировать ситуацию на многие годы и не приведет к улучшению ситуации в Афганистане. Поэтому здравые силы решили пойти другим путем, и в истории есть масса примеров, когда отношения с прежними врагами, в конце концов, приводило к положительным результатам».

По мнению эксперта, «что касается безопасности в Центральной Азии, то как раз решение Верховного Суда России поможет наладить сотрудничество между государствами Центральной Азии и другими заинтересованными силами и афганским правительством. Если не будет взаимной подозрительности, то не будет и оснований для какой-то конфронтации, а тем более попыток перенесения нестабильности из Афганистана во внешний мир, в том числе и в регион Центральной Азии. А афганское правительство сейчас не проявляет интереса к экспорту нестабильности во внешний мир и в регион Центральной Азии, и у правительства талибов стоят совсем другие задачи. Это внутреннее обустройство страны, серьезно пострадавшей от десятилетий гражданской войны».