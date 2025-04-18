Президент РФ подписал указ об изменениях в форме военнослужащих

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Президент России Владимир Путин подписал указ, уточняющий правила ношения военной формы. Соответствующий документ опубликован.

В тексте указа уточняется комплект полевого обмундирования для военнослужащих Службы внешней разведки, органов Федеральной службы безопасности и Главного управления специальных программ президента РФ.

Документ также уточняет несколько норм ношения элементов формы для офицеров СВР, ФСБ, ФСО и Главного управления специальных программ президента РФ.

Ранее зимняя повседневная куртка установленного цвета с погонами была предусмотрена только для военнослужащих ВС РФ, Росгвардии и ФСО. Теперь такой вариант обмундирования распространяется и на военнослужащих СВР, ФСБ и Главного управления специальных программ президента.

Вместе с тем добавляется и повседневная куртка с длинным рукавом и погонами - она предусматривается только для военнослужащих СВР, ФСБ и Главного управления спецпрограмм президента РФ.