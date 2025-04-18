Аналитик Павлив: Париж и Лондон стремятся получить преференции в восстановлении Украины

Госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров с французскими и британскими властями в Париже заявил, что Франция, Британия и ФРГ могут помочь добиться урегулирования конфликта на Украине.

"Переговоры были очень полезными и конструктивными, - сказал он журналистам во французском аэропорту Ле-Бурже. - Франция, Великобритания и Германия могут помочь нам <...> приблизиться к достижению соглашения". По словам Рубио, Белый дом находится в постоянном контакте с Лондоном и Парижем по вопросу урегулирования. "Мы приветствуем их вклад и их участие и считаем, что это важная работа", - заключил он.

17 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон провел в Париже встречу с Рубио и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. По информации Елисейского дворца, "конструктивные переговоры" помогли "сблизить позиции" по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Политический аналитик Михаил Павлив полагает, что «история на переговорах очень простая и одновременно сложная. Первая проблема - это желание Парижа и Лондона выцыганить себе какие-то преференции в будущем восстановлении Украины. А на самом деле речь идет о ресурсной сделке, про украинские активы, и про достаточно объемные инвестиции. А вторая проблема - это желание первых лиц киевского режима выцыганить себе наиболее приемлемые лично для себя условия участия в этой сделке. То есть на всем этом треке перемирия и достижение мира как такового».

По словам эксперта, «что касается прогноза о начале возможных прямых переговорах между Россией и Украиной, то я не думаю, что в ближайшее время переговоры между Россией и Украиной возможны. Даже если будет заключено перемирие, даже если вся история будет двигаться в направлении какого-то рамочного большого договора, то прямых переговоров не будет еще очень долго. Возможно, они состоятся при появлении новой легитимной власти, избранной на Украине».