Эксперт Брутер: идея перемирия к Пасхе изначально была нежизнеспособной

Идея с перемирием к Пасхе, о которой говорят все высокопоставленные чиновники в Вашингтоне, с самого начала была фейковой. Все эти люди еще в начале знали и понимали позицию Российской Федерации.

Более того, позиция России изначально звучала, как утверждение, что перемирия быть не должно, должен быть мир. С началом российско-американского диалога было сказано, что перемирие возможно, но при соблюдении ряда условий. Однако, если предположить, что перемирие все-таки было бы заключено, возникает вопрос, а что дальше? Предположим, Россия в одностороннем порядке закончила военные действия и, что, она должна ждать, что кто-то подведет ей политические итоги? России никто не собирается ничего предлагать, предоставлять и гарантировать. Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/07b9be8c84a6a43fa2d55a4edf35abaf/