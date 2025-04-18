В Узбекистане проводят акцию "Георгиевская ленточка"

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В Узбекистане стартовала международная акция "Георгиевская ленточка", приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом информировало представительство Россотрудничества в республике.

"В преддверии Дня памяти и почестей, Дня Победы, мы рады сообщить, что в Узбекистане стартует международная акция "Георгиевская ленточка", - следует из сообщения.

Уточняется, что каждый житель и гость Ташкента сможет получить ленточку, посетив Русский дом в городе.

Международная акция "Георгиевская ленточка" проводится с 2005 года. Каждый год миллионы людей прикрепляют черно-оранжевую ленту к одежде, чтобы продемонстрировать почтение и благодарность ветеранам войны.