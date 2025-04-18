Политолог Ежов: усилия ЕС в урегулировании украинского конфликта ведут к его эскалации

В процессе урегулирования украинского конфликта европейские страны, которые шли своим путем, зашли в тупик. Можно сказать, что они шли в этот тупик с самого начала. В отличии от США, европейские государства позицию России слышать и слушать не хотели.

Те лидеры государств ЕС, которые занимали прагматическую позицию, такие, как Фицо или Орбан, становились в Евросоюзе изгоями. Европейцы не рассматривали и не предлагали России возможности диалога. При такой позиции никуда кроме тупика прийти нельзя. Поэтому все европейские инициативы приводили только к эскалации конфликта.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" высказал кандидат политических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ежов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/7690098076abcf2be11de6b6929f249b/