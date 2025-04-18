В России сосредоточены до 45% мировых запасов алмазов

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Недра России содержат до 45% всех мировых запасов алмазов, свыше 80% российских запасов сосредоточены на Дальнем Востоке. Об этом информировали в Минприроды РФ.

Подчеркивается, что Россия является мировым лидером по запасам алмазов. Всего на территории сраны 81 месторождение алмазов с совокупными запасами 982,4 млн карат. Вместе с тем в России есть еще 39 техногенных (образованных из отвалов добычи полезных ископаемых) месторождений с запасами алмазов еще 25,8 тыс. карат.

"Более 80% всех запасов природных алмазов страны находятся на Дальнем Востоке, в Якутии. Почти 20% - на северо-западе, в Архангельской области. В Сибири и в Приволжском федеральном округе известны только россыпные месторождения", - заявил глава Минприроды Александр Козлов.

Согласно данным министерства, три наиболее крупных месторождения алмазов в РФ находятся в Якутии. Всего в стране на сегодняшний день действуют 135 лицензий на пользование участков недр для изучения, разведки и добычи алмазов.