Матвиенко охарактеризовала блокаду Ленинграда как акт уничтожения

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Блокада Ленинграда была "умышленным актом уничтожения", никакой военной необходимости в этом у немецких войск и их союзников во время Великой Отечественной войны не было. Соответствующую публикацию разместила в своем Telegram-канале председатель Совфеда Валентина Матвиенко по итогам церемонии возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище при участии глав парламентов стран СНГ.

"То, что Ленинградская блокада была именно геноцидом - факт, подтвержденный и нашим судом, и множеством исторических свидетельств. Все они не оставляют сомнений: никакой военной необходимости в блокаде у немецких войск и их союзников не было. Блокада была умышленным актом уничтожения, истребления народов СССР", - указала она.

Матвиенко обратила внимание, что 19 апреля отмечается День единых действий в память о геноциде советского народа под девизом "Без срока давности".

"Еще раз хочу подчеркнуть важность действий нашего государства по восстановлению исторической справедливости и заверить всех в неизменности нашего курса. И мы вместе отдаем дань памяти всем, кто сражался против фашизма, демонстрируя, что для нас историческая правда была и остается святой и неизменной", - написала она.

По словам спикера Совфеда, необходимо учитывать, что в некоторых странах Запада происходит "второе пришествие нацизма", при этом предпринимаются попытки нивелировать вклад Советского Союза в освобождение мира от фашизма, звучат призывы к главам государств воздержаться от посещения парада Победы 9 мая в Москве, отметила она.