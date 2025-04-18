Reuters: Тегеран готов снизить уровень обогащения урана

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Иран готов снизить уровень обогащения урана в случае предоставления гарантий того, что президент США Дональд Трамп не выйдет из потенциального ядерного соглашения. Об этом со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника передает агентство Reuters.

Сообщается, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи установил "красные линии", в рамках которых Тегеран вне зависимости от итогов переговоров с Вашингтоном не станет демонтировать свои центрифуги для обогащения урана и не будет полностью его сворачивать.

Вместе с тем Иран, по словам чиновника, не согласится сократить свои запасы обогащенного урана ниже уровня, согласованного в рамках сделки 2015 года. Ракетная программа Ирана также не может входить в сферу применения ядерной сделки и не будет частью переговоров с Соединенными Штатами.

"В ходе непрямых переговоров иранской и американской делегаций в Омане Тегеран понял, что Вашингтон не хочет, чтобы он прекратил всю ядерную деятельность, и это может стать общей почвой, чтобы начать честные переговоры", - цитирует Reuters собеседника.

В материале указывается, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил в ходе обсуждений между иранскими и американскими официальными лицами 12 апреля в Маскате, что Тегеран готов сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в качестве гарантии, что его ядерная деятельность носит мирный характер. При этом Арагчи подчеркнул, что это возможно только при условии снятия санкций с нефтяного и финансового секторов исламской республики.

12 апреля в Омане прошли переговоры представителей Тегерана и Вашингтона по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Делегацию Ирана возглавлял Арагчи, США - спецпосланник президента Стивен Уиткофф. Ожидается, что второй раунд переговоров пройдет в Риме 19 апреля.