В Казахстане ветеранам ВОВ выплатят по $10 тыс. к 80-летию Победы

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В Казахстане ветеранам Великой Отечественной войны выплатят по $10 тыс. по случаю празднования 80-летней годовщины Победы. Об этом заявил председатель Сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев.

"В честь 80-летия Победы сверх установленных мер поддержки каждый ветеран получит единовременную выплату в размере 5 млн тенге - это около $10 тыс.", - сказал он в ходе торжественного заседания Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), которое проходит в Санкт-Петербурге и посвящено юбилею Победы.

Ашимбаев также отметил, что в Казахстане учреждена единая юбилейная медаль в честь годовщины Победы, ею будут награждены ветераны, труженики тыла, участники партизанских движений, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и вдовы погибших воинов. Кроме того, в столице республики 7 мая состоится военный парад, а по всей стране проводится активная работа по увековечиванию памяти о Победе.

Он подчеркнул, что Победа является общей ценностью, которая объединяет народы стран СНГ. "Наш священный долг сохранить и передать потомкам память о великом подвиге предков. Сегодня, спустя 80 лет, мы склоняем головы перед нашими героями, отдавшими жизнь за мир и свободу, низкий поклон нашим ветеранам", - отметил Ашимбаев.

Кроме того, спикер Сената напомнил о вкладе Казахстана в Победу - в годы войны из республики на фронт отправились 1,2 млн человек, менее половины из которых вернулись домой.

Согласно данным Министерства труда и социальной защиты Казахстана, на 1 апреля в республике проживали 111 ветеранов ВОВ, а также 39 588 тружеников тыла.