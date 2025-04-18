Сукачев прокомментировал введенные против него Зеленским санкции

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Музыкант Гарик Сукачев, комментируя введение в отношении него Владимиром Зеленским санкций, отметил, что испытывает чувство "глубокого удовлетворения", так как оказался в списках вместе с приличными людьми.

"Испытываю чувство глубоко удовлетворения, находясь в компании приличных и уважаемых людей", - сказал он в беседе с ТАСС.

Ранее в пятницу Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о персональных рестрикциях в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта. В санкционный список попали, в том числе Ярослав Дронов (Shaman), Ирина Апексимова, Николай Цискаридзе, Александр Розенбаум, Егор Кончаловский, Юрий Куклачев.