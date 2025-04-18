В Дагестане 29 апреля объявили выходным днем по случаю Радоницы

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В Дагестане 29 апреля объявили выходным днем по случаю Радоницы. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале правительства республики.

"В Дагестане 29 апреля объявлен нерабочим днем по случаю православного дня особого поминовения усопших - Радоницы. Решение принято в связи с многочисленными обращениями православных христиан республики", - следует из сообщения.

В Русской православной церкви День поминовения усопших - Радоница, или Родительские дни, отмечают на девятый день после Пасхи. В эти дни верующие молятся об усопших и посещают могилы близких.

Старославянское слово "радоница" означает "радость", и церковь в этот день призывает христиан не скорбеть, а, наоборот, радоваться вхождению умерших близких в вечную жизнь и уповать на будущее воссоединение.