Иран рассчитывает, что визит Путина в Тегеран состоится в 2025 году

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Иран надеется, что визит президента России Владимира Путина в Тегеран состоится в 2025 году. С таким заявлением выступил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Господин Масуд Пезешкиан, президент Ирана, пригласил президента России Владимира Путина совершить визит в Тегеран. Мы надеемся, что в течение 2025 года этот визит состоится", - сказал Арагчи.

Пезешкиан посещал Москву в январе текущего года. По итогам переговоров в Кремле 17 января президенты России и Ирана подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.