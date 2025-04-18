Трамп допустил выход США из переговоров по Украине

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Президент США Дональд Трамп заявил, что возглавляемая им администрация откажется от попыток добиться мирного урегулирования кризиса на Украине, если одна из сторон будет саботировать переговорный процесс.

"Если по каким-то причинам одна из двух сторон сделает это очень сложным, мы просто скажем: "Вы дураки, вы глупцы, вы ужасные люди". И мы откажемся от этого. Но, надеюсь, нам не придется этого делать", - сказал американский лидер при общении с журналистами в Белом доме.