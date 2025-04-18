Медведев: Россия быстро разберется с украинским конфликтом, если ЕС и США "умоют руки"

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Европе следует взять пример с США и выйти из конфликта на Украине, тогда Россия быстро с ним разберется. Соответствующую точку зрения изложил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети X.

"Американские чиновники заявили, что США "умоют руки" в случае отсутствия прогресса по украинскому вопросу. Мудро. Европе следует поступить аналогичным образом. Тогда Россия быстрее со всем разберется", - указал политик.

Некоторое время назад президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может выйти из переговорного процесса по Украине, если стороны будут его осложнять