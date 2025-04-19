В 2024 году в мире казнено более 1500 человек

В 2024 году число приведенных в исполнение смертных приговоров в мире выросло на 32% по сравнению с предыдущим годом, что стало самым высоким показателем с 2015 года. Однако число стран, применявших эту меру наказания, сократилось до 15, говорится в ежегодном отчёте правозащитной организации Amnesty International.

Большинство из 1518 казней были проведены в странах Ближнего Востока. На Иран, Саудовскую Аравию и Ирак пришлось более 90% подтверждённых казней, при этом их число выросло с 2023 года до 972, 345 и 63 соответственно.

Среди других стран, где увеличилось количество казней, были Египет, Сингапур, Йемен и Соединённые Штаты. В США казнено 25 человек.

Из общего числа казней 637, или 42%, были совершены за преступления, связанные с наркотиками. В отчёте говорится, что применение смертной казни должно быть ограничено «наиболее тяжкими преступлениями», а преступления, связанные с наркотиками, не соответствуют этому критерию.

В обзор не включены КНР, КНДР и Вьетнам, где подобная статистика не разглашается. В странах "Большой семерки" смертная казнь применяется в Япония и США.

В России после подписания Протокола №6 к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод с 16 апреля 1997 года действует мораторий на смертную казнь.

В 2014 году Министерство юстиции РФ уточнило, что даже если Россия выйдет из Совета Европы, это не станет поводом для возвращения смертной казни, так как «не исключает необходимости соблюдения принятых РФ международных обязательств».

15 июня 2017 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что вопрос о возможности прекращения действия в РФ моратория на смертную казнь в Кремле не обсуждается. 29 ноября 2022 года пресс-секретарь президента в ответ на вопрос журналиста повторил, что в Кремле обсуждения вопроса о возвращении смертной казни не ведутся.

После теракта в «Крокус сити молле» спикер Госдумы Вячеслав Володин на фоне высказываний ряда политиков по вопросу смертной казни заявил, что все необходимые законы о применении в РФ смертной казни уже приняты, решение о введении такой меры наказания зависит от Конституционного суда. Он поддержал позицию главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова о том, что "любые решения надо принимать, безусловно, на холодную голову и просчитывать все последствия".