Пентагон готовится к сокращению своих военных в Сирии

Юрий Веселов, военный обозреватель

По сообщению американского издания «The New York Times», в Пентагоне принято решение о выводе американских военных и гражданских специалистов из трех воинских гарнизонов, обеспечивающих безопасность добычи и транспортировки нефти в провинции Дейр эз-Зор на востоке Сирийской Арабской Республики (САР). Это касается наиболее крупных месторождений - Конико, Аль-Омар и Ат-Танак.

Как пишет издание, контроль над данными месторождениями будет передан военно-политическому руководству союзных Пентагону курдских вооруженных отрядов «Сирийских демократических сил» (СДС), которые обеспечивали безопасность американских военных по периметрам их гарнизонов. В настоящее время американцы ведут интенсивные консультации с курдами по данной теме.

В свою очередь, представители военного командования США со ссылкой на своих полевых командиров в САР заявляют о целесообразности постепенной передачи промышленных объектов и мест содержания арестованных боевиков Исламского государства (ИГИЛ, запрещенная в России международная террористическая мусульманская группировка), расположенных к востоку от реки Евфрат. Таким образом, планируется постепенно сократить в данном регионе Сирии численность американцев с 2000 до 500 военных специалистов в основном для выполнения инструкторских функций и поддержания связей с Пентагоном.

По сообщениям местных наблюдателей, американцы приступили к эвакуации с объектов вспомогательной техники – в основном нефтеналивных автомобильных цистерн на север в сторону провинции Аль-Хасака, где также дислоцировано несколько их воинских гарнизонов. Вывода военной техники, оборудования и оружия не отмечается. В районе базы Конико снят с дежурства аэростат, обеспечивавший наблюдение за прилегающей местностью.

Представители курдской гражданской администрации и командования СДС не скрывают сведений о непрекращающихся консультациях с новыми властями Сирии, в ходе которых согласовывают вопросы взаимодействия по использованию добычи нефти в интересах государства. На встречах обсуждаются и другие направления сотрудничества, в том числе в сфере национальной безопасности.

Вместе с тем Пентагон намерен сохранить американское военное присутствие на базе Ат-Танф на стыке государственных границ Сирии, Ирака и Иордании с задачей сохранения контроля над стратегически важной автомагистралью Багдад – Дамаск – Амман.