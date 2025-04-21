Папа Римский Франциск ушел из жизни

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Папа Римский Франциск ушел из жизни в возрасте 88 лет. Сообщение об это распространила служба печати Святого престола.

"Дорогие братья и сестры, с глубокой скорбью я должен объявить о кончине нашего Святейшего отца Франциска", - приводятся в заявлении слова кардинала Фаррелла. Отмечается, что понтифик скончался 21 апреля в 07:35.

Фаррелла обратил внимание, что Папа Римский Франциск всю свою жизнь посвятил служению Господу и его церкви.

Только накануне он благословил верующих по случаю Пасхи. Франциск предстал перед ними на балконе собора Святого Петра и смог сказать лишь несколько слов.

Последним видевшем его политиком стал вице-президент США Джей Ди Вэнс, которого понтифик принял в частном порядке.

23 марта Франциск был выписан из больницы, где провел почти 40 дней. Он получал терапию от сложной формы воспаления легких. В воскресенье глава Римско-католической церкви проехал на папамобиле по заполненной верующими площади.

Сам Франциск уже регламентировал ритуал похорон, упростив процедуры. Он пожелал быть погребенным в папской базилике Санта-Мария-Маджоре (Богоматери Великой), которую, как правило, посещал для молитв, особенно до и после зарубежных визитов.