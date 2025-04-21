Politico: Канада теоретически может присоединиться к Евросоюзу

© ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов

Вхождение Канады в состав Европейского союза маловероятно, но возможно. Об этом со ссылкой на экспертов пишет издание Politico.

Согласно распространенным в марте данным опроса канадской исследовательской компании Abacus Data, 44% канадцев поддерживают присоединение страны к ЕС, еще 34% выступают против. Пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, которую цитирует издание, указала, что на членство в ЕС могут претендовать только европейские страны.

"Канада точно могла бы иметь право на вхождение в состав ЕС. Вероятно, во многих отношениях она ближе к европейским ценностям, органам власти и политике, чем многие из нынешних стран-кандидатов", - полагает профессор европейской политики в Швейцарской высшей технической школе Цюриха Франк Шиммельфенниг.

Его мнение разделяет профессор внешней поддержки демократии ЕС Маастрихтского университета Жизель Боссе. "Европеец - это скорее образ мышления", - отметила она в беседе с Politico. Боссе также обратила внимание, что официально и с юридической точки зрения понятие "европейское государство" не закреплено и не ограничено континентальной Европой: у многих стран ЕС есть заморские территории в Карибском море, Тихом океане или Арктике. Она назвала жителей Канады "в некотором смысле особыми европейцами", так как многие из них ведут свою родословную из Европы.

Вместе с тем доказать принадлежность Канады к Европе было бы "крайне трудно", указал замдиректора аналитического Центра европейских реформ Иэн Бонд. Даже если Канада пройдет тест на "европейскость", ей помешает практическая экономика: в случае вступления в ЕС стране придется установить таможенную границу с США и ввести действующие в сообществе пошлины и ограничения на импорт американских товаров, подчеркивает он. Такие изменения стали бы для страны "невероятно губительными с экономической точки зрения", а минусы на долгое время перевесили бы возможные плюсы, заключил эксперт.

На сегодняшний день кандидатами на вступление в ЕС являются девять государств: Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Вместе с тем ЕС считает кандидатом непризнанное Косово.