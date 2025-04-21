Участниками пасхального крестного хода во Владивостоке стали 7 тыс. человек

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Пасхальный крестный ход в центре Владивостока собрал по меньшей мере 7 тыс. горожан. По информации пресс-службы Владивостокской епархии Приморской митрополии Русской православной церкви, крестный ход возглавили митрополит Владивостокский и Приморский и епископ Уссурийский.

"Пасхальный крестный ход возглавили два архиерея - митрополит Владивостокский и Приморский Павел и епископ Уссурийский Иннокентий. Во главе колонны молящихся шли казаки с хоругвями, иконой Воскресения Христова, Владимирской иконой Божией Матери, а также военнослужащие с иконами святителя Николая Мирликийского и святых царственных страстотерпцев. Согласно данным МВД города, в крестном ходе участвовали не менее 7 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в молитвенном шествии приняли участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой, сенатор РФ Александр Ролик и другие официальные лица. Участниками крестного хода также стали монашествующие Свято-Серафимовского мужского монастыря острова Русский и Марфо-Мариинской женской обители Владивостока и Казанского женского монастыря поселка Раздольного, педагоги и воспитанники Православной гимназии, многочисленные прихожане храмов столицы Приморья, Артемовского городского округа и Надеждинского района края.

По случаю празднования Пасхи днем на площади Борцов Революции было организовано освящение пасхальных яиц и куличей, а также праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов Владивостока.