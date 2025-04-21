Доллар на российском межбанковском рынке опускался ниже 79 рублей

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Курс доллара на российском межбанковском рынке в понедельник опускался ниже 79 рублей впервые с 31 мая 2023 года, снижаясь при этом более чем на 4%. Об этом свидетельствуют данные площадки "Финам".

По состоянию на 12:00 мск, курс американской валюты опустился на 4,21% и торговался на уровне 78,625 рубля. К 12:15 мск курс доллара замедлил снижение и находился на отметке в 80,98 рубля (-1,34%).

Вместе с тем курс евро на российском межбанковском рынке терял 0,25%, опускаясь до 93,687 рубля, свидетельствуют данные площадки.