Хачатурян признан виновным в насилии над дочерьми

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Бутырский суд Москвы огласил итоговое решение по уголовному делу Михаила Хачатуряна, признав его виновным посмертно в причинении тяжкого вреда здоровью и сексуальном насилии в отношении дочерей, передает ТАСС.

"Суд определил признать Михаила Хачатуряна виновным по всем пунктам обвинения. Уголовное дело в отношении него прекратить в связи со смертью. Уголовное преследование в отношении подсудимого прекратить по нереабилитирующим основаниям", - следует из приговора. В ходе оглашения в зале суда присутствовали две дочери Хачатуряна.

Ранее гособвинение попросило Бутырский суд признать доказанной виновность Хачатуряна и прекратить уголовное преследование по его делу в связи со смертью. Оснований для реабилитации или возвращения дела в надзорное ведомство гособвинение не усмотрело. Защита потерпевших поддержала позицию прокурора.